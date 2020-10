Oggi ha inizio il drive in alla Fiera del Mediterraneo per i tamponi rapidi. Stamattina già si sono presentate 100 macchine per effettuare il test.

Ai microfoni di “Gds.it” racconta la situazione il commissario straordinario per l’emergenza Renato Costa.





Di seguito le sue parole: «Alle 9 in punto abbiamo effettuato il primo test, è andata benissimo, la città ha risposto in modo ordinato e composto. Andremo avanti con una media di duecento tamponi ogni ora mezza”. Al momento il servizio è riservato al personale delle scuole, ma Costa precisa: “L’obiettivo è ampliarlo ad altre categorie. Abbiamo individuato diversi positivi, li abbiamo isolati e saranno sottoposti a tampone molecolare”.