Incredibile quanto successo a Salerno, dove in didattica a distanza degli studenti sono stati bendati per svolgere l’interrogazione per volere della professoressa di Latino e Greco, per fare in modo che non sbirciassero.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, questo è successo nel liceo “Caccioppoli” di Scafati (Salerno) , le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web.





Il preside del Liceo, Domenico D’Alessandro è voluto intervenire ai microfoni dei giornalisti, di seguito le sue parole: « Ame è stato riferito da alcuni alunni . Non sembra che questi ragazzi siano stati obbligati. Nei giorni precedenti qualche studente aveva effettivamente dato una sbirciata agli appunti, quindi la professoressa ha pensato di dimostrare loro quanto fosse inutile. Quindi ha fatto un esperimento con due ragazzine molto brave, facendole bendare. Sono state interrogate e hanno preso nove. Voleva essere un esempio».