Palermo, Diakité protagonista col Mali: stasera tocca a Pohjanpalo e Joronen

Novanta minuti da protagonista e una vittoria pesante nelle qualificazioni mondiali. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, Aboubakar Diakité sta vivendo un periodo estremamente positivo sia con il Palermo sia con la nazionale del Mali, che ha battuto 3-0 le Comore e ora si è portata al terzo posto del girone africano, alla vigilia del big match contro il Ghana capolista.

La fiducia che gli allenatori gli stanno concedendo in questo avvio di stagione, sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, conferma la crescita del difensore, ormai punto fermo anche in rosanero. Domani sera alle 21, il Mali cercherà un’impresa per rilanciare le proprie ambizioni mondiali.

Oggi tocca invece alla Finlandia di Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen, impegnata nel girone europeo di qualificazione. I due giocatori del Palermo hanno assistito dalla panchina alla sfida persa contro la Norvegia, ma secondo quanto scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, contro la Polonia entrambi sono candidati a partire dal primo minuto. Una gara cruciale per la vetta del gruppo G.

Il contributo dei nazionali, osserva ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, è destinato a pesare anche nel cammino del Palermo, che al rientro dalla sosta potrà contare su giocatori galvanizzati dalle esperienze internazionali.