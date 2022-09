Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«Due sconfitte di fila? Questo è il mio settimo anno di B e negli ultimi due anni ho vinto il campionato, ne ho passate tante. Siamo all’inizio, è un Palermo nuovo che sta crescendo. Stiamo cercando di trovare coesione e identità, ci vuole del tempo. E non è una frase fatta. Ci sono 14 giocatori nuovi, la cosa importante è rimanere positivi e cercare di lavorare sugli errori. Non possiamo pensare a quello che è successo ma dobbiamo avere una reazione. L’unica strada che conosco è il lavoro e bisogna crederci. Se non ci si crede non serve a niente».