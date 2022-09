Giornata di presentazione alla stampa per Francesco Di Mariano.

Ecco alcune parole rilasciate dall’attaccante rosanero:

«La trattativa non è iniziata quando uscivano gli articoli sui giornali ma quando è arrivato Corini si sono intensificati i contatti. Avevo altre richieste ma la volontà mia era quella di venire qui e sentire tanto entusiasmo e positività da parte del mister e di Rinaudo e Zavagno mi hanno spinto subito ad accettare per essere parte di questo progetto. Io sono stato in passato accostato al Palermo, avevo 13 anni e c’erano Sabatini e Massara. Sono stato in prova al Palermo un mese, ma quell’età avevo voglia di divertirmi e di giocare. Ed è arrivata la chiamata del Lecce. Il Palermo non si è fatto più sentire».