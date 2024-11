Palermo, Di Mariano: «Contro la Samp dobbiamo definitivamente invertire il trend al Barbera»

L’attaccante del Palermo Francesco Di Mariano ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero commentando il momento in casa rosanero.

Ecco le sue parole:

«La sosta arriva in un momento utile per noi, in cui possiamo lavorare per migliorare. Lavoreremo intensamente, come abbiamo sempre fatto, per tornare in campo con l’obiettivo di portare a casa i tre punti contro la Sampdoria. Contro la Reggiana siamo riusciti a invertire il trend nelle partite casalinghe. Il nostro stadio deve essere una forza in più per noi: le altre squadre devono sentire la pressione del nostro pubblico quando vengono qui. Siamo pronti a proseguire su questa strada e a cambiare definitivamente il trend contro la Sampdoria».