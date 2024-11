Palermo, Di Mariano: «Non siamo qui per fare la comparsa. La squadra è viva e ambiziosa»

Francesco Di Mariano, attaccante del Palermo, ha rilasciato dichiarazioni significative al sito ufficiale del club, facendo il punto sul momento vissuto dalla squadra. In un periodo di alti e bassi, Di Mariano sottolinea l’importanza di seguire le indicazioni del mister Dionisi e mantenere la fiducia nel lavoro svolto. La squadra, seppur in difficoltà nei risultati, è viva e determinata, e l’attaccante non nasconde l’ambizione di riportare il Palermo ai livelli che merita. Consapevole delle aspettative dei tifosi e delle sfide del campionato, Di Mariano esorta a restare uniti, confidando nel sostegno del pubblico rosanero come arma in più per la stagione.

Ecco le sue parole:

«Seguiamo le indicazioni di mister Dionisi ogni giorno. Dobbiamo affidarci a lui e condividiamo ciò che ci chiede. La squadra sta producendo, creando occasioni, e anche in fase difensiva stiamo subendo poco. Dobbiamo trovare qualcosa di positivo in questa situazione, e di positivo c’è che la squadra è viva e crea tanto. La strada è ancora lunga, e il campionato è lungo: siamo ancora a novembre. Ci sono squadre che da gennaio hanno ribaltato i campionati. Noi siamo il Palermo, perché non potremmo farlo? Abbiamo un pubblico incredibile e dobbiamo portarlo dalla nostra parte; se succederà, sarà l’arma in più di questo Palermo. È giusto che i tifosi pretendano da noi, e anche io pretendo molto da me stesso e da tutti noi. Chi gioca qui non lo fa per fare la comparsa, ma per vincere. Siamo una squadra che deve provare a vincere, e questo è un campionato difficilissimo. Il Palermo ha ambizioni importanti e dobbiamo camminare di pari passo con le ambizioni del club. Non siamo qui per fare la comparsa, ma per portare questa squadra dove merita di stare. Serve però calma e pazienza, anche se so che è difficile. In questo momento dobbiamo concentrarci sulle cose positive, restando tutti uniti e cercando di uscirne insieme».