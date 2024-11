Palermo, Di Mariano: «Arrabbiati perché creiamo tanto e non segniamo. Pretendiamo di più da noi stessi»

L’attaccante del Palermo Francesco Di Mariano ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero commentando il momento in casa Palermo.

Ecco le sue parole:

«A Frosinone è stata una partita difficile, come tutte in Serie B. Siamo stati bravi a sbloccare il risultato all’inizio, ma nel nostro momento migliore abbiamo concesso un fallo evitabile e loro hanno segnato da palla inattiva, approfittando di un nostro momento di disattenzione e ci hanno puniti. Si reagisce solo con il lavoro, è questa l’unica strada che conosco. Secondo me siamo sulla strada giusta, e l’unico modo per rispondere a questo trend negativo di partite è continuare a lavorare così. Le prestazioni stanno arrivando, siamo cresciuti sin dall’inizio, ma i risultati non stanno arrivando e noi siamo i primi a essere dispiaciuti. Capisco che i tifosi pretendano di più, anche noi pretendiamo di più da noi stessi. Siamo il Palermo e siamo ambiziosi. Siamo i primi a voler cambiare questo trend: ad oggi è la vittoria che manca e faremo di tutto per migliorare. Tutti siamo arrabbiati, perché quando crei così tanto ma non segni, diventa difficile in Serie B. Poi le altre squadre segnano con uno o due tiri in porta, mentre noi dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. L’atteggiamento è quello giusto: ci proviamo, creiamo, ma il gol non arriva. In questo momento dobbiamo essere positivi e lavorare per cambiare il trend».