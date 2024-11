Palermo, Di Mariano: «Indossare questa maglia per me significa rappresentare ogni tifoso sugli spalti. Sogno di portare la piazza in A»

L’attaccante del Palermo Francesco Di Mariano ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero commentando il momento in casa rosanero.

Ecco le sue parole:

«Essere al Palermo da tre anni è per me un motivo di grande orgoglio. Indossare questa maglia significa rappresentare ogni tifoso sugli spalti, ogni bambino che sogna di vestire questi colori, e cerco di incarnare tutto questo con lo spirito di sacrificio, la voglia e gli atteggiamenti, più che con le parole. Ad ogni nuovo compagno che arriva cerco di fargli capire che questa è una piazza diversa dalle altre che ti può dare tantissimo. Per me è importante che loro capiscano che qui si può fare la storia, da tanti anni non si vince la B. Da tanti anni sogno di poter vincere qui a Palermo e riportare la piazza in Serie A».