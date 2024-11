Binda: “La frattura è sempre più netta. Samp su Ranieri, Palermo… Il punto di giornata in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla giornata di serie B attraverso un articolo a firma Nicola Binda.

La frattura è sempre più netta. Il missile partito verso la Serie A a una velocità supersonica ha sganciato i vari moduli, ora dispersi nell’orbita in cerca del loro destino. Il Pisa non è mai partito così forte in B, e Inzaghi continua a superare se stesso e il record di Benevento. Il Sassuolo fa sempre più paura, ma non sembra superiore alla capolista. Oggi tocca allo Spezia rimanere agganciato al trio, ma dovrà confermare tutta la sua solidità nello stadio della Juve Stabia, dove il Pisa ha incassato l’unico ko e dove il Sassuolo ha rimediato un sofferto 2-2.

Se D’Angelo non vuole essere l’ennesimo modulo che si stacca dalla navicella, dovrà vincere, sperando che il ritorno a casa non emozioni più di tanto i suoi Esposito. Facendo risultato, invece, aumenterebbe il vantaggio sul quarto posto e la possibilità di arrivare davvero a tre promozioni dirette, senza playoff. Chissà.

È il Cesena che può tenere tutti in gioco: chi si aspetta segnali di risveglio da Cremonese, Palermo e Samp può stare fresco. Come possono fare le tre big, in queste condizioni, a tornare vicino a chi comanda? Si cercano rimedi, ma si peggiora solo la situazione. L’ultima voce che circola è quella di un altro possibile cambio di allenatore a Genova, dove il club riflette su Sottil e ha sondato la disponibilità di Claudio Ranieri. Davvero vedremo anche questa?