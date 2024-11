Serie B, tifosi in trasferta: Palermo al secondo posto

Il Palermo conferma il suo straordinario seguito di tifosi, non solo tra le mura amiche del “Renzo Barbera”, ma anche nelle trasferte in giro per l’Italia. Nella classifica dei club che hanno portato più tifosi in trasferta, pubblicata da Stadiapostcards.com, il Palermo si posiziona al secondo posto, dietro solo al Mantova, con ben 6.366 supporter che hanno seguito i rosanero nelle sette gare fuori casa, per una media di 909 tifosi a partita.

Questo dato è una dimostrazione dell’amore incondizionato che la tifoseria rosanero nutre per la squadra, trasformando ogni trasferta in una vera e propria festa di colori e cori. Non importa la distanza o le difficoltà del campionato di Serie B: i tifosi palermitani sono una presenza costante e instancabile, un’arma in più per i giocatori e uno stimolo per il club.

Palermo, orgoglio in trasferta

Con il secondo posto nella classifica delle tifoserie in trasferta, il Palermo dimostra di avere un seguito da categoria superiore, quasi da Serie A, dove la squadra sogna di tornare. Questo supporto non è solo una manifestazione di passione, ma anche un messaggio alla squadra: i tifosi credono nel progetto e nella possibilità di riportare il Palermo ai vertici del calcio italiano. La curva rosanero non si limita a sostenere il Palermo in casa, ma lo accompagna ovunque, facendo sentire ai giocatori il calore e il sostegno della città in ogni angolo dello stivale.

Un campionato ancora lungo

Con il campionato che procede, il Palermo può contare su questa incredibile risorsa per affrontare le sfide più difficili. Come osservato nelle prime partite, i tifosi rosanero sono stati fondamentali nel supporto alla squadra, anche in momenti di difficoltà, dimostrando che l’entusiasmo e l’attaccamento ai colori non dipendono solo dai risultati. La tifoseria palermitana è tra le più ambiziose e appassionate della categoria, pronta a fare sacrifici per seguire la propria squadra ovunque e a far sentire la propria presenza anche nei momenti difficili.

Classifica completa delle tifoserie in trasferta:

Mantova: 7.354 (7 partite)

Palermo: 6.366 (7 partite)

Salernitana: 5.906 (6 partite)

Catanzaro: 5.005 (5 partite)

Bari: 4.833 (5 partite)

Brescia: 4.499 (6 partite)

Modena: 4.207 (6 partite)

Pisa: 4.192 (6 partite)

Spezia: 3.497 (6 partite)

Juve Stabia: 3.408 (6 partite)

Reggiana: 3.108 (6 partite)

Cremonese: 2.850 (6 partite)

Cesena: 2.255 (5 partite)

Cosenza: 2.241 (4 partite)

Carrarese: 1.664 (6 partite)

Sampdoria: 1.574 (4 partite)

Cittadella: 595 (5 partite)

Frosinone: 677 (6 partite)

Sassuolo: 403 (6 partite)

Sudtirol: 229 (6 partite)