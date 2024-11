Pedullà: “Brescia, Maran verso l’esonero. Valutati Venturato e Andreazzoli”

La posizione di Rolando Maran sulla panchina del Brescia è sempre più in bilico dopo la pesante sconfitta subita dalle Rondinelle al “Rigamonti” contro il Cosenza. Questo KO, il sesto stagionale, ha messo a dura prova la fiducia del presidente Massimo Cellino nei confronti dell’allenatore, rendendo la sua permanenza incerta.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Cellino starebbe valutando seriamente alternative per la guida tecnica della squadra. Tra i nomi più probabili spunta quello di Roberto Venturato, mentre Aurelio Andreazzoli sembra essere considerato un’opzione secondaria. Tuttavia, conoscendo il carattere imprevedibile di Cellino, non è da escludere una scelta a sorpresa, come ha già dimostrato in passato con decisioni inaspettate e audaci sia a Brescia che nelle sue precedenti esperienze con Cagliari e Leeds.

Per ora, il destino di Maran resta appeso a un filo. La squadra, che continua a lottare per risalire la classifica, potrebbe presto trovarsi di fronte a un cambio alla guida tecnica nel tentativo di invertire una rotta finora travagliata.