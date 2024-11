Sampdoria a Palermo senza Coda? Infortunio serio per l’attaccante, le ultime

La Sampdoria di Andrea Sottil ha subito una sconfitta netta ieri pomeriggio contro il Pisa di Filippo Inzaghi, che guida la classifica di Serie BKT con una marcia inarrestabile. I nerazzurri, dimostrando ancora una volta il loro grande stato di forma, hanno avuto la meglio su una squadra blucerchiata sulla carta forte, ma al momento in difficoltà.

A complicare ulteriormente la situazione della Sampdoria è stato l’infortunio del loro attaccante Massimo Coda. Il centravanti, punto di riferimento dell’attacco blucerchiato, ha dovuto lasciare il campo già al ventesimo minuto per un problema muscolare. Durante un tentativo di allungo, Coda ha avvertito un dolore che l’ha costretto a fermarsi immediatamente, evitando un possibile aggravamento.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Coda avrebbe subito uno stiramento al flessore, infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal campo per alcune settimane, saltando anche la gara contro il Palermo al rientro dalla sosta. Questa assenza rappresenta un duro colpo per Sottil, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più esperti e incisivi proprio in un momento cruciale della stagione.

Con un campionato ancora lungo e sfidante, la Sampdoria dovrà trovare risposte sul campo nonostante le difficoltà. Per il Pisa, invece, il cammino prosegue a gonfie vele: Inzaghi e i suoi uomini sembrano sempre più determinati a restare in vetta, confermandosi come una delle squadre più solide e organizzate della Serie B.