L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui nuovi arrivati in casa Palermo.

Ai limiti dell’ingiudicabilità, mentre è realmente impossibile esprimere un giudizio sui vari Devetak, Pierozzi. Gomes e Vido, inutilizzati o schierati col contagocce. Per continuità, gli unici volti nuovi che stanno dando un apporto concreto finora sono Elia e Segre. Nel complesso, il centrocampista ex Torino e forse l’unico ad aver avuto un impatto positivo in tutte le partite disputate fin qui, mentre l’esterno ha avuto qualche alto e basso pur essendo un titolare pressoché inamovibile per Corini. Ma nella loro continuità resta sempre un problema di rendimento globale, con i singoli che possono anche avere dei picchi, mentre la squadra soffre e non raccoglie punti, affidandosi spesso alla vecchia guardia.