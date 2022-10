L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul calendario che non è più alleato del Palermo.

Doveva essere un alleato, invece rischia di essere il problema peggiore di questo avvio di campionato. Il calendario che ha concesso al Palermo tre partite in casa nel giro di quattro giornate è lo stesso che ha posto i rosanero di fronte ad alcuni degli avversari più in forma di tutta la Serie B. Lo era il Frosinone in casa contro cui gli uomini di Corini sono usciti sconfitti come chiunque altro passato dallo Stirpe.

Lo era il Südtirol corsaro al Barbera, rigenerato dalla cura Bisoli e del tutto ristabilitosi dopo il pessimo inizio di stagione. Lo sarà la Ternana che sabato ospiterà i rosanero al Liberati, capace di raccogliere più punti di chiunque altro tra i cadetti nelle ultime quattro giornate, proprio al pari dei tirolesi e del Bari capolista in campionato, insieme a Reggina e Brescia. Un trittico di avversarie per nulla morbide, contro cui finora non sono arrivati punti, aspettando il terzo match. A Frosinone, si è riaperta una crisi momentaneamente tamponata dal successo di prestigio ottenuto contro il Genoa. Solo che allo Stirpe, il Palermo, ha fatto la fine di tutte le altre squadre giunte lì per cercare di arginare le squadra di Grosso.