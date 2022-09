Il centrocampista del Palermo Samuele Damiani ha parlato ai microfoni di “TuttoB” rilasciando le seguenti parole:

«In tutti i reparti c’è una sana concorrenza che alza la qualità del gruppo e che aiuta a crescere allenamento dopo allenamento. La Società ha allestito una rosa di assoluto valore, stiamo diventando un gruppo molto solido e l’armonia e la grande concentrazione che si sono viste nel ritiro di Manchester ne sono la prova. Inoltre da gente come Segre, Stulac e Saric posso soltanto imparare e di conseguenza migliorare. Stagione di assestamento? Ricordiamoci che siamo una neopromossa e, come dichiarato dalla Società e dal mister, l’obiettivo stagionale è quello di consolidare la categoria. Ma noi calciatori, ovviamente, prepariamo ogni gara con l’obiettivo di vincere, senza fare conti o guardare la classifica. Come dimostrato nel match contro il Genoa, se giochiamo con la giusta determinazione possiamo dare del filo da torcere a tutti. Quali sono secondo me le candidate alla promozione? Se devo dare un mio pronostico dico Brescia, Genoa, Cagliari e Parma».