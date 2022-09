Il centrocampista del Palermo Samuele Damiani ha parlato ai microfoni di “TuttoB” rilasciando le seguenti parole:

«Baldini e Corini sono due ottimi allenatori con una grande esperienza, da entrambi ho appreso e sto apprendendo molto. Baldini lavora molto sulla testa dei giocatori, Corini anche, ma cura di più la fase tecnico-tattica, inoltre da calciatore ricopriva il mio stesso ruolo e questo è per me un aspetto importante per la mia crescita. E’ una Serie B diversa, di un livello e una qualità superiore, una sorta di A2. Ad Empoli siamo stati bravi fin da subito a dare un’impronta al campionato e restare primi per tutta la stagione grazie al lavoro svolto da Dionisi».