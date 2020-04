Secondo quanto si apprende da una nota del Comune di Palermo, dal prossimo 4 maggio, così come comunicato ieri, torneranno fruibili, in modo sicuro e contingentato, i parchi e le ville cittadine. Entro il prossimo lunedì sarà attivato sul sito istituzionale un sistema di prenotazione che permetterà alle famiglie con bambini e ai cittadini con disabilità di scegliere in quale area verde recarsi. L’ingresso, come spiegato, avverrà per fasce orarie tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, con la modalità di prenotazione “oggi per domani”, per un massimo di cinque persone compresi gli adulti o gli accompagnatori. Sono considerate adulte le persone oltre i sedici anni di età, mentre per le persone con disabilità non esiste alcuna limitazione di età: dalle 9 alle 10,30, dalle 11.00 alle 13, dalle 14.00 alle 15,30 e dalle 16.00 alle 18.00. Questo l’elenco delle ville e dei giardini pubblici che potranno essere visitati Villa Giulia: via Lincoln; Villa Garibaldi : Piazza Marina; Villa Bennici : via Bennici; Giardino Pitrè: via Pitrè; Giardino della Zisa: via Guglielmo il Buono; Centro Diurno Borgo Nuovo : piazza S. Cristina; Villa Benvenuto Cellini: piazza Benvenuto Cellini; Villa Niscemi: Piazza Niscemi; Villa del Carabinieri: tra Palazzina Cinese e villa Niscemi; Villa Trabia: via Salinas; Giardino Inglese: Via Libertà; Roseto/Giardino Rosa Balistreri: via Brigata Verona. Si specifica che il Parco Uditore in piazzale Einstein sarà aperto al pubblico dal 18 maggio prossimo.