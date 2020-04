Antonino Lollo, poliziotto della Stadale del Piemonte, aveva donato il suo stipendio agli ospedali di Vercelli, Bergamo e Messina, davvero un bellissimo gesto, che non è stato gradito da tutti. Infatti secondo quanto riporta “Il Messaggero” il poliziotto rischia una punizione per non aver avvisato la polizia della sua intervista rilasciata ai media, come prevede il regolamento. Il tutto ha scatenato numerose polemiche.