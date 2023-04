Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cosenza in programma lunedì al Barbera.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Chi metterò sulla fascia sinistra lunedì? Sala l’ho visto bene, ha recuperato bene, si è alzato il livello sul ruolo. Masciangelo può giocare anche a destra a piede invertito e l’abbiamo provato lì. Il Cosenza fa una costruzione 3+1, giocano diretti con l’attacco profondo e costruiscono. Brescianini è importante per loro e vengono con Marras e gli attaccanti a pressare sulla costruzione. Abbiamo capito come intendono pressare e abbiamo lavorato per uscire lì e per trovare dei vantaggi e creare difficoltà».