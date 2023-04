Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cosenza in programma lunedì al Barbera.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Rigori? Valutiamo delle soluzioni, domani valuterò, faremo provare chi sento possa prendersi questa responsabilità e valuterò chi potrà essere il rigorista. Matteo l’ho visto bene, sciolto, motivato ed equilibrato, ha recuperato fisicamente i minuti di Parma gli sono serviti per rompere visto che non giocava da molto».