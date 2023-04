Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cosenza in programma lunedì al Barbera.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Quando si perde c’è sempre una grande arrabbiatura e lo ero anche io, ho avuto la percezione che eravamo in controllo e avremmo meritato un risultato diverso. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo lavorare per migliorare e ho visto grande impegno da parte di tutti. Lunedì sarà importante, sarà una gara con tanti significati dentro. Lunedì sfida cruciale? Quella da giocare è sempre più importante, in questo momento per me questa è importante fare risultato pieno, significa portare a casa la salvezza che era l’obiettivo principale. Abbiamo voglia di vincere e far entusiasmare il pubblico. Vogliamo finire con entusiasmo e sappiamo che lunedì è importante».