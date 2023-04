Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cosenza in programma lunedì al Barbera.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Broh? Ha lavorato parzialmente in gruppo oggi, l’ho visto meglio. Domani farà rifinitura, se la supera è convocabile e potrebbe fare qualche minuto in campo. Orihuela è arrivato da un calcio totalmente diverso. Tre settimane fa ha avuto un problema e non ho voluto sovraccaricarlo. Deve lavorare su alcune cose che, secondo me, sono fondamentali».