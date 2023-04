Eugenio Corini è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Cosenza in programma lunedì al Barbera.

Ecco le parole del tecnico rosanero:

«Casi Reggina e Parma? Dobbiamo arrivare tra le prime otto con i punti, poi la giustizia sportiva valuterà. dobbiamo fare più punti possibili, poi vedremo. Impossible non sapere i risultati delle altre lunedì. Sai cosa succede alle altre e alcuni risultati ti mettono in condizione migliore. Io dico sempre che il nostro futuro è basato su quello che dobbiamo fare noi ma giocando in coda hai visto tutto».