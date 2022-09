Eugenio Corini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando delle nuove panchine in serie B e lancia un messaggio a Fabio Cannavaro, nuovo allenatore del Benevento:

«Faccio un in bocca al Lupo ai colleghi che sono subentrati, questa è una B di grande livello con tanti campioni del Mondo. È arrivato anche Fabio Cannavaro e le faccio un grande in bocca al lupo. Lo aspetto in campo per batterlo».