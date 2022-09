L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Palermo e sul ritiro a Manchester.

Di sicuro c’è che tra la gara di Reggio e quella di Frosinone c’è stata una ridotta emorragia di gol al passivo e questo è già un fatto da non trascurare. Se a questo si aggiunge però che il gol dei Ciociari nasce da un’errata lettura difensiva e da una deviazione di Buttaro sul tiro di Moro, il rammarico non può che aumentare, perché ai punto, alla fine, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto.

Il Palermo che mostra segnale di crescita, però, dovrà approfittare della sosta del campionato per accelerare le operazioni di assemblaggio. Da domani, nell’Eithad Campus del Manchester City: Corini dovrà battere principalmente su alcuni aspetti: prima di tutto la condizione fisica generale per portare nuovi e vecchi allo stesso livello, dal momento che sono ancora troppo evidenti i pochi minuti sulle gambe. Ecco perché è necessario reperire benzina in queste due settimane, perché al momento mancano giocate dei giocatori più tecnici e che in serie B sono in grado di cambiare l’inerzia della partita.