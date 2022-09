L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sui due volti del Palermo.

Due facce, due velocità, due atteggiamenti. Tra il Barbera e il resto c’è ancora troppa differenza. Il Palermo in fase di consolidamento esibisce, ancora, due lati opposti troppo evidenti. La sconfitta di Frosinone evidenzia questo, nonostante un netto progresso rispetto alla batosta presa a Reggio Calabria.

Il terzo ko in campionato lascia aperto ancora troppi punti che, dopo la vittoria sul Genoa, sembravano in via di risoluzione. I rosanero in casa hanno sempre giocato con grinta, temperamento e idee, nonostante la transizione da Baldini a Corini, probabilmente sulla spinta dei ventimila del Barbera. Lontano dal proprio pubblico, invece, l’atteggiamento appare confuso e poco lucido.