Palermo, Corini: «A Cremona è importante, ma non decisiva»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Cremonese e Palermo e le parole rilasciate ieri da Corini.

Cremonese-Palermo vale probabilmente più dei singoli tre punti in palio che si contenderanno le due squadre. Entrambe le formazioni sono in lotta per un posto nella prossima Serie A e vincere questo scontro diretto può dare l’accelerata decisiva per arriva al rush finale di campionato da favoriti e con il destino nelle proprie mani. Non è chiaramente una gara da dentro o fuori, ma rappresenta una qualcosa di importante:

«La Cremonese oggi è un punto sopra di noi, di conseguenza sappiamo quanto sia importante consolidare il percorso in un campo come quello di Cremona e contro un avversario di qualità – ha sottolineato Corini in conferenza stampa -. Abbiamo ambizioni e caratteristiche per fare male, con la consapevolezza del nostro ultimo periodo. Poi ci sono dodici giornate con 36 punti e può succedere di tutto a prescindere da cosa accadrà sabato».