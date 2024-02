Cremonese-Palermo, verso il record di supporter ospiti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara tra Cremonese e Palermo e i quasi tremila tifosi rosanero presenti allo Zini.

Il pubblico rosanero a Cremona ritocca ulteriormente i propri numeri: per far fronte all’ingente richiesta di biglietti la società lombarda ha infatti messo a disposizione altri 500 posti per i tifosi ospiti nel settore distinti nord dello Zini. La vendita chiuderà oggi alle 19: se anche qui si dovesse registrare il tutto esaurito, cosa che sembra poter accadere visto il numero piuttosto esiguo di tagliandi rimasti, i sostenitori del Palermo presenti al big match dovrebbero essere più di 3.500, stabilendo un nuovo record stagionale dopo le 3.400 presenze circa registrate a Modena il 7 ottobre.

Ai 2.425 presenti nel settore ospiti si aggiungerebbero infatti i circa 600 tifosi che avevano acquistato un biglietto in tribuna laterale nord e appunto i 500 collocati nei distinti nord: un segno di grande vicinanza alla squadra, che in una delle partite più delicate del campionato potrà contare su un supporto imponente del muro rosanero, e una conferma di come l’entusiasmo dei sostenitori non faccia distinzione tra casa e trasferta, a maggior ragione nel momento decisivo della stagione.

Importanti limitazioni saranno invece previste nel successivo impegno esterno, quello del 2 marzo a Brescia: l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha infatti inserito la partita tra quelle a rischio, stabilendo che i tifosi del Palermo potranno accedere al Rigamonti unicamente nel settore ospiti (dalla capienza di mille posti) e solo se residenti nel capoluogo o in provincia; sarà inoltre obbligatorio mostrare la Fidelity Card all’ingresso dell’impianto.