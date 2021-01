Nonostante i nuovi provvedimenti presi dal governo per limitare la diffusione del Coronavirus, a Palermo continuano gli assembramenti per le vie della città.

Sono infatti tantissimi i palermitani a passeggio in centro, come se nulla fosse e nonostante il richiamo alle restrizioni imposte per la limitazione dei contagi da Covid. Una situazione insostenibile che rischia di peggiorare ancora di più la situazione. Intanto su “Facebook” arrivata anche la denuncia da parte di un cittadino palermitano, che sul proprio profilo ha pubblicato una foto che mostra tantissimi palermitani che passeggiano per le vie del centro. In basso il post in questione.