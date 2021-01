Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 12 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. In terapia intensiva sono in cura 208 persone (tre in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 592 persone. Trentatre (33) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1733. I tamponi molecolari processati sono stati 8736.

Questo il report dei contagi nelle province:

35 AG

79 CL

460 CT

28 EN

287 ME

449 PA

64 RG

201 SR

130 TP.

I vaccini effettuati complessivamente sono 58584, così come riportato nell’ultimo aggiornamento sulla piattaforma digitale della campagna vaccinale nazionale.