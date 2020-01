ProAttraverso il proprio sito ufficiale il club rosanero rende noto lo svolgimento del “Progetto Rete” in sinergia con la FIGC. Ecco quanto riportato:

“I ragazzi dello Sprar/Siproimi di Torretta, questo pomeriggio, sono tornati in campo per una nuova seduta tecnica. A guidare l’allenamento c’erano il tecnico di riferimento del progetto Rete in Sicilia, Carmelo Mirabile, e gli allenatori delle giovanili del Palermo SSD Giovanni Tarantino e Diego Tutrone, alla presenza del Responsabile Organizzativo Regionale Franco Nucatola. L’attività promossa e sviluppata dalla Federazione e che in questo Sprar si svolge in sinergia con la società rosanero, ha visto la partecipazione dei ragazzi italiani della locale società Libertas Capaci, in un allenamento congiunto, svolto nella struttura sportiva “Rinaldo in Campo”: le sedute tecniche congiunte con allenatori e giocatori delle squadre locali, rientrano nella filosofia stessa del progetto, finalizzato all’inclusione sociale, fortemente sostenuta dal Coordinatore Regionale Stefano Valenti.

Domenica prossima, in occasione della gara di campionato Palermo-FC Messina i venti ragazzi extracomunitari dello Sprar di Torretta saranno ospiti della società rosanero e assisteranno accompagnati dai loro educatori alla partita del campionato di serie D. Saranno accolti dal Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dal Presidente e dall’A.D. del Palermo, Dario Mirri e Rinaldo Sagramola”