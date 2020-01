C’è anche il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, a Milano, sede del calciomercato. La finestra invernale dedicata ai trasferimenti dei professionisti terminerà questa sera alle 20. Il ds dei rosanero, arrivato ieri a Milano, farà rientro a Palermo questa sera. Come detto più volte dal duo Sagramola-Castagnini, il Palermo non è alla ricerca di un profilo in particolare, ma si guarda sempre intorno e chissà se il direttore sportivo non riesca a chiudere qualche affare anche in ottica serie C.