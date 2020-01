Stando a quanto riportato da “BlogSicilia.it”, anche a Palermo si sarebbe registrato un caso sospetto di Coronavirus. Un turista cinese, che alloggia in un albergo in centro città è stato trasportato in ospedale, E’ una caso sospetto di influenza che sta per essere analizzato dai medici. Al momento, sempre secondo “BlogSicilia.it” sulla notizia c’è il più stretto riserbo e nelle prossime ore ci dovrebbero essere aggiornamenti.