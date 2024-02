Curva Nord in protesta prima del fischio d’inizio di Palermo-Como. La tifoseria rosanero non ha gradito la mancata autorizzazione da parte delle autorità competenti per esporre la coreografia: lancio di fumogeni in campo e scoppio di petardi fuori dallo stadio prima dell’avvio della gara.

Palermo-Como, niente coreografia per la Curva Nord: la protesta (FOTO)