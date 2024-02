Palermo-Como, Di Francesco: «Abbiamo giocato tutti una partita determinata»

Federico Di Francesco ha parlato ai microfoni ufficiali del club nel post-partita di Palermo-Como, gara vinta 3 a 0 dai rosanero. Ecco un estratto delle sue parole:

«Tutti quanti ci mettiamo a disposizione. Ognuno di noi cerca di aiutare il compagno e penso che questa sia la strada per raggiungere i risultati. Penso ad esempio a Matteo che si è speso in fase difensiva, così come Di Mariano e tutti quanti. Abbiamo tutti giocato una partita determinata. Siamo stati bravi a segnare nel nostro momento di maggiore difficoltà, però anche in questa difficoltà eravamo compatti, coesi, uniti e pronti a fare male quando c’era l’opportunità. Ogni partita ha una storia a sè. Anche a noi è capitato di partire bene e poi ci capita il contrario. Oggi siamo stati bravi come contro la Feralpisalò dove abbiamo avuto qualche momento di difficoltà e poi abbiamo reagito»