Palermo-Como, Corini: «Abbiamo tenuto botta e abbiamo fatto emergere il nostro livello»

Eugenio Corini ha parlato ai microfoni ufficiali del club nel post-partita di Palermo-Como, gara vinta 3 a 0 dai rosanero. Ecco un estratto delle sue parole:

«Onore e merito al Como che nei primi 25 minuti ha fatto meglio di noi. Eravamo elettrici, sentivamo lo stadio pieno, siamo stati dentro tenendo botta e facendo emergere il nostro livello. Abbiamo fatto un bellissimo gol con Matteo e abbiamo giocato molto bene gli altri 20-25 minuti della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo siamo stati qualitativi legittimando una vittoria meritata.

Partita diversa dopo il gol dell’1-0? Come spesso vi dico bisogna considerare la qualità degli avversari, loro si sono presentati con tre punti in più di noi giocando molto bene la prima parte del primo tempo in cui comunque abbiamo concesso il minimo oltre a quel tiro terminato di poco fuori. Noi in certe situazioni usciamo meglio mentre loro ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo, appunto, tenuto botta dopo aver letto meglio la partita»