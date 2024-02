Palermo-Como 3-0: i “Top e Flop” del match

Il Palermo passeggia sul Como e si aggiudica lo scontro diretto davanti ai suoi tifosi. Al “Renzo Barbera” non c’è mai stata partita, adesso gli uomini di Corini agganciano in classifica proprio il club allenato da Osian Roberts trovandosi ad una sola lunghezza di distanza dalla Cremonese, prossimo avversario dei rosanero. Di seguito i “Top & Flop” targati ilovepalermocalcio.

TOP

BRUNORI: il capitano segna e lotta. Al 35’ è proprio lui a portare avanti i rosanero sfruttando l’ottimo pallone messo dentro da Di Mariano. Tanta corsa e tanti palloni sporchi giocati, oltre al solito contributo utile nel legare il gioco. Matteo Brunori è l’attaccante perfetto per questo Palermo e, nonostante le poche occasioni da gol che tendenzialmente gli capitano sui piedi nel corso dei 90 minuti, conferma l’importante peso offensivo e le importanti qualità da attaccante che lo contraddistinguono.

DI MARIANO: il 10 rosanero si sta dimostrando più che utile alla causa. L’assist confezionato per il tocco di Brunori è tutt’altro che scontato. Oltre al contributo sul primo gol, Di Mariano aiuta in fase difensiva e cerca di proporsi costantemente in fase offensiva. Adesso, nel tridente di Corini, sarà sempre più complicato vederlo seduto in panchina.

IL CENTROCAMPO: con l’innesto di Ranocchia il centrocampo sembra trasformato. Segre è instancabile e inarrestabile, Gomes è il tuttofare perfetto per il centrocampo rosanero in grado di recuperare palloni e creare movimento in mezzo al campo in fase di costruzione. Ma la mediana rosanero può contare su ricambi di livello che possono innalzare il livello. Il reparto è completo e vario e, senza alcun dubbio, diventato di primissimo livello per la categoria.

CORINI: il tecnico di Bagnolo Mella adesso ha trovato i giusti equilibri e tutte le scelte sembrano pagare. Corini è riuscito a mantenere la calma quando tutto sembrava andare storto e adesso può godersi un Palermo vivo, temibile, ma soprattutto, in piena lotta per le prime posizioni.

FLOP

Nonostante una gara a tratti non perfetta, soprattutto nella prima mezz’ora di gioco, il Palermo ha vinto e convinto. Dalla fase difensiva a quella offensiva, passando per il centrocampo, tutti hanno dato il proprio contributo. La vittoria contro il Como permette di lanciare un chiaro segnale al campionato di Serie B e di mantenere la striscia positiva contro una squadra tutt’altro che debole.