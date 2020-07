In casa Palermo la dirigenza sta discutendo sulla possibile riconferma di alcuni calciatori protagonisti dell’annata in D. Stando a quanto riferito da “Goalsicilia.it”, un primo approccio ci sarebbe stato anche con Luca Ficarrotta, il giocatore vorrebbe fortemente continuare ad indossare la maglia rosanero anche nella prossima stagione per potere dimostrare tutto il suo valore. Tuttavia il calciatore sarebbe finito anche nel mirino del Fc Messina. E’ presto per parlare di trattativa, ma nelle ultime ore ci sarebbero stati alcuni sondaggi da parte del club messinese.