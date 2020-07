Intervenuto ai microfoni di “Goalsicilia.it”, Raimondo Lucera, attaccante classe ’00, si è espresso così in merito a questa sua stagione con la maglia rosanero: «Sono felicissimo di questo campionato vinto, è il primo passo di un Palermo che deve tornare dove merita. Porterò sempre con me quel gol al Marsala. Andare all’Acireale? Sarei contento di andare in una piazza così, sarei pronto a dare tutto me stesso per la società e per i miei compagni. L’ambiente è esigente e bisogna lavorare duro, allenarsi con abnegazione giorno dopo giorno per poter regalare alla piazza quello che merita. Col Palermo potrebbe essere un arrivederci? Palermo è e resta la squadra della mia città, ho la mia città nel cuore ma intanto penso al futuro prossimo».