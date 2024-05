Sudtirol-Palermo 0-0: tiro dalla distanza di Ranocchia LIVE

Il Palermo va alla ricerca della vittoria per assicurarsi il sesto posto in classifica, così da poter giocare la prima gara dei playoff in casa la gara del primo turno, con due risultati a disposizione su tre (pareggio, vittoria) per accedere al turno successivo. I rosa, che di scena al “Druso”, si trovano di fronte il Sudtirol ormai salvo, che non può più raggiungere i playoff, ma la squadra di Valente non regalerà nulla e venderà cara la pelle.

Mignani per questa sfida sceglie il solito 3-5-2, con Insigne titolare per la prima volta da quando i siciliani hanno cambiato allenatore. I siciliani devono fare a meno di Ceccaroni e Gomes infortunati e rimasti a casa. Mignani manda in campo anche i Di Francesco, Diakité, Nedelcearu, Ranocchia, Segre che con un giallo potrebbero saltare il turno dei playoff.

3-4-1-2 per i padroni di casa, che con la spinta del pubblico cercheranno di far risultato e chiudere al meglio il campionato pensando alla prossima stagione.

PRIMO TEMPO

30′ Ci prova dalla distanza con il destro Ranocchia, il suo tiro rimbalza davanti Drago che è attento e respinge in calcio d’angolo.

24′ Contatto in area tra Nedelcearu e Merkaj, i rosanero chiedono calcio di rigore. Dopo un controllo al Var viene confermato la decisione del direttore di gara che aveva fatto continuare il gioco.

20′ Ranocchia si incarica di battere il calcio di punizione, l’ex Empoli calcia verso la porta di Drago che respinge.

19′ Calcio di punizione dal limite per il Palermo. Brunori punta Kofler e lo salta. Il difensore di casa lo ferma in maniera irregolare e viene ammonito.

12′ Occasione per i padroni di casa. Cross al centro dell’area dei rosa che sono troppo passivi e ne approfitta Merkaj, che ci prova da dentro l’area piccola ma in posizione defilata e non riesce a trovare la rete.

5′ Merkaj colpisce Ranocchia in modo irregolare, il centrocampista resta a terra e ha bisogno delle cure mediche, ma non è nulla di grave per il numero 14 rosanero.

4′ Ancora pochissime emozioni al ‘Druso’ di Bolzano, con le due squadre che si studiano.

1′ Il primo pallone del match è dei rosanero.

Prima del via un minuto di silenzio per commemorare le cinque vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, in provincia di Palermo. Anche per questo i rosa giocheranno con il lutto al braccio.

IL TABELLINO

SUDTIROL (3-4-1-2): 12 Drago; 28 Kofler, 3 Cagnano, 55 Masiello (Cap.); 79 Molina, 4 Arrigoni, 42 Peeters, 24 Davi; 8 Mallamo; 33 Merkaj, 90 Odogwu. A disposizione: 1 Poluzzi, 44 Bonifacio, 5 Vinetot, 9 Pecorino, 11 Ciervo, 15 Broh, 17 Casiraghi, 18 Rover, 23 Rauti, 26 Cisco, 30 Giorgini, 77 Lonardi. Allenatore: Valente.

PALERMO (3-5-2): 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 5 Lucioni, 8 Segre, 9 Brunori (Cap.), 11 Insigne, 14 Ranocchia, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 23 Diakité. A disposizione: 13 Kanuric, 22 Pigliacelli, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 25 Buttaro, 27 Soleri, 53 Henderson, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

Arbitro: Ferrieri Caputi (D’Ascanio-Catallo); IV UFFICIALE: Rinaldi; VAR: Di Martino, AVAR: Minelli.

MARCATORI:

NOTE: Ammoniti Kofler, Merkaj (S);