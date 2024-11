Palermo-Cittadella, Dionisi: «Dobbiamo metterci la faccia ed essere arrabbiati»

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo per commentare la sconfitta per 1 a 0 contro il Cittadella:

«Gara difficile da commentare ma dobbiamo metterci la faccia ed essere arrabbiati. Chiudi 0 a 0 il primo tempo 0 a 0, poi perdi 1 a 0, al computo di occasioni sbagliate e di episodi sfavorevoli: una gara così va vinta. Eravamo stati bravi a limitarli e non è bastato, quando non riesci a vincere non bisogna perdere. Abbiamo concesso poco ma poi alla fine mi permetto di dire che abbiamo concesso troppo, perchè abbiamo perso 1 a 0. Dopo ogni gara bisogna pensare alla prossima: dobbiamo assumerci le responsabilità, renderci conto che ciò che stiamo facendo non basta. Prima magari si parlava di un Palermo che creava poco ma vinceva comunque, ora da un pò di partite creiamo di più ma dobbiamo essere bravi a concretizzare».