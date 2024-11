Palermo-Cittadella, Insigne: «Gara strana ma siamo contenti della prestazione»

Roberto Insigne ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo per commentare la sconfitta per 1 a 0 contro il Cittadella:

«È stata una gara strana, abbiamo creato tanto ma purtroppo non abbiamo vinto. Abbiamo provato a giocare e ci siamo riusciti a tratti ma non abbiamo fatto risultato. Tuttavia siamo contenti della prestazione perchè abbiamo fatto vedere voglia di vincere. Abbiamo subito il gol alla fine, ci abbiamo provato fino all’ultimo perchè siamo vivi e vogliamo raggiungere l’obbiettivo. Contro il Frosinone dobbiamo riscattarci e dobbiamo continuare con questa voglia di portare a casa il risultato anche se oggi non ci siamo riusciti».