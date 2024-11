Palermo-Cittadella 0-1. Gli highlights del match

La partita Palermo-Cittadella, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, si è conclusa con una sconfitta per i rosanero, battuti 0-1 in casa. Nonostante numerose occasioni create e un evidente dominio nel possesso palla, il Palermo non è riuscito a finalizzare, sprecando diverse opportunità da gol. Al 90°, il Cittadella ha trovato la rete decisiva grazie a Pandolfi, che ha segnato il gol della vittoria proprio allo scadere, portando a casa tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

