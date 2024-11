Athletic Club Palermo, pari con il Gela: al “Presti” finisce 1-1. Mazzotta su rigore risponde al gol di Arcidiacono

GELA (CL), 3 NOVEMBRE 2024 – Finisce in parità l’atteso big match del campionato di Eccellenza girone A tra Athletic Club Palermo e Gela: 1-1 al “Vincenzo Presti” dopo una partita giocata dagli uomini di Filippo Raciti con carattere e personalità. Un match deciso in un minuto nel primo tempo: prima il vantaggio dei padroni di casa con Arcidiacono, poi il pareggio nerorosa con il calcio di rigore trasformato da Mazzotta. Un pari che nel finale poteva trasformarsi in più circostanze in una vittoria per l’Athletic, con il portiere gelese Valenti decisivo.

Parte meglio il Gela che al 23° minuto sblocca il punteggio con Arcidiacono: lanciato in porta da Manfrè, l’ex Enna e Siracusa buca Romano con un tocco sotto. La reazione dell’Athletic – quest’anno sponsorizzato da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa – è immediata. Sessanta secondi dopo il gol gelese, Spinola guadagna un calcio di rigore con una splendida azione individuale, interrotta dal fallo di Zappalà. Dal dischetto Mazzotta non sbaglia e spiazza valenti. Prima dell’intervallo i ragazzi di mister Raciti sfiorano anche il 2-1 con Giuliano sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il tiro viene respinto sulla linea.

Nel secondo tempo cala il ritmo dell’incontro, ma le occasioni migliori sono ancora dell’Athletic. Il Gela si fa vedere con il tiro di Arcidiacono al 60° minuto (Romano respinge), poi diventa un monologo nerorosa che nel finale vanno a un passo dal gol. Minuto 84: calcio di punizione di Valença, Matera prova a correggere in porta il tiro di Esposito, ma Valenti si supera. Il portiere di casa è protagonista anche nel primo minuto di recupero quando respinge il tiro di prima intenzione di Prezzabile su assist di Zalazar.

Finisce 1-1 con l’Athletic che sale a quota 18 punti in classifica, raggiunto in vetta della Don Carlo Misilmeri che ha vinto 2-1 contro il Castellammare, prossimo avversario dei nerorosa in campionato (domenica 10 novembre, ore 14.30 al Favazza). I nerorosa, però, torneranno in campo già mercoledì nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Unitas Sciacca: calcio d’inizio ore 14.30 al “Gurrera” di Sciacca.

Escort Advisor indicizza gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia per dare la possibilità ai propri utenti di recensire i numeri con le loro esperienze. Grazie alle più di 700.000 recensioni raccolte dal 2014, permette agli utenti di scegliere velocemente e in sicurezza una escort corrispondente ai propri desideri, con la garanzia in più offerta dalle recensioni di altri visitatori del sito. In Italia ha 6 milioni di utenti unici mensili ed è tra i primi 40 siti più visitati in assoluto. È attivo anche in Spagna, con due milioni di utenti unici mensili, Germania e UK.