Palermo-Cittadella 0-1. La fotogallery

Il Palermo perde al Barbera contro il Cittadella. 1-0 deciso da Pandolfi al 90esimo e fischi assordanti della Favorita a fine partita che urla “Meritiamo di più”. La squadra di Dionisi tira 20 volte in porta e nel primo tempo fallisce almeno 5 palle gol nitide, su tutte quelle di Roberto Insigne che fallisce occasioni troppo semplici. Come spesso accade, nel secondo tempo i rosanero perdono lucidità e non riescono più attaccare con la stessa costanza. Gli ingressi di Henry, Brunori, Ranocchia non incidono sul match, anzi appiattiscono ancor di più la squadra che nella ripresa perde energie fisiche e mentali. Ne approfitta il Cittadella in ripartenza che con Pandolfi trova il gol che taglia le gambe al Palermo proprio appena prima del recupero. Una sconfitta pesante per i rosanero, nel giorno del ritorno al Barbera di Fabrizio Miccoli. La squadra di Dionisi non riesce proprio a trovare continuità e continua a mostrare parecchi limiti che certamente non fanno ben sperare.

Continue Reading