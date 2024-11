Cremonese-Pisa, Inzaghi: «Abbiamo vinto a casa di una delle tre favorite con Sassuolo e Palermo»

Il tecnico del Pisa, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3 a 1 in casa della Cremonese. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Cuoregrigiorosso.com:

«Abbiamo dato continuità alla prova col Catanzaro. Avevo detto che se giocavamo così, avremmo perso poche partite. Oggi giocavamo a casa di una delle tre favorite con Sassuolo e Palermo. Ci teniamo stretta questa vittoria, ma non montiamoci la testa. Abbiamo dato continuità, oltretutto nei due pareggi non abbiamo preso gol. Oggi meritavamo ancora di non subire gol, la Cremonese per i nomi che ha si salverebbe tranquillamente in Serie A quest’anno. Invece il nostro portiere non è mai stato praticamente chiamato in causa. Venire a Cremona è difficile per tutti, teniamoci tutto quello che di buono abbiamo fatto, ma in B le insidie sono sempre dietro l’angolo. Non guardiamo neanche la classifica, non siamo tra le squadre che devono vincere per forza. Vedremo se poi il Pisa riuscirà a raggiungere quel palcoscenico che società e piazza aspettano da tempo».