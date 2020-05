Il Palermo c’è, o almeno quasi. Il Consiglio Federale FIGC tenutosi ieri in tarda mattinata ha fornito indicazioni importanti sul futuro del calcio in Italia. Il Consiglio infatti ha deliberato che Serie A, Serie B e Lega Pro proseguiranno, mentre i campionati dilettantistici si fermano definitivamente. Domani si terrà il Consiglio della LND, che dovrà ratificare lo stop e rendere noti i club promossi ed eventualmente retrocessi. Lo stop della Serie D dunque, tutela i 9 club primi nei rispettivi gironi, tra i quali Il Palermo. Questi ultimi, infatti, come più volte ribadito sia dal Presidente Lega Pro Ghirelli, sia dal Presidente LND Sibilia, giocheranno il prossimo campionato in Lega Pro. Lo stesso Ghirelli però al termine del Consiglio Federale è sembrato assai scettico circa la ripresa del campionato di Lega Pro (CLICCA QUI). La ripresa o meno del campionato di terza serie, dunque, avrebbe effetti sugli eventuali ripescaggi dalla Serie D, escluse le prime dei gironi.

Al termine del Consiglio federale, sono arrivate le prime dichiarazioni del Vicepresidente Di Piazza (CLICCA QUI) e, in esclusiva ai nostri microfoni, dell’Amministratore delegato Rinaldo Sagramola (CLICCA QUI). La promozione in Lega Pro arriva al termine di una cavalcata straordinaria. I rosanero, guidati da mister Pergolizzi, hanno mantenuto la testa della classifica fin dalla prima giornata, con un calo sì nel mese di dicembre, ma che non ha fatto perdere di vista ai giocatori l’obiettivo finale, ovvero la promozione diretta in Lega Pro.

Il Consiglio della LND di domani, dunque, si esprimerà su promozioni e retrocessioni nella serie dilettantistica, dopodiché la palla passerà nuovamente al consiglio federale della FIGC, unico organo deputato a ratificare ufficialmente la promozione e quindi il ritorno nei professionisti del Palermo. Con il comunicato di poche ore fa (CLICCA QUI), la società ha annunciato il “rompete le righe” fissato per il 31 maggio, permettendo quindi ai giocatori di potersi ricongiungere con le proprie famiglie. Si è vicini quindi a suggellare il primo tassello di una rinascita rosanero, la quale, durante questa prima stagione, ha visto il riavvicinamento e la rigenerata passione dei tifosi nei confronti della squadra. Record di abbonati in Serie D (oltre 10.000) e record di spettatori (20.000 circa). Dati questi, superiori anche a molte squadre di B e perfino di Serie A. La risalita rosanero è appena cominciata, puntando a volare sempre più in alto.