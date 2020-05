Il mondo del calcio attendeva con trepidazione la giornata di oggi. In particolare si attendeva il Consiglio Federale, questo è cominciato alle 12 e al termine ha dato diverse indicazioni importanti. Tra queste, quella più sorprendente, la decisione di provare a portare a termine il campionato di Lega Pro che aveva votato per non ripartire. Inoltre, c’è anche la decisione di non far ripartire il campionato di Serie D (CLICCA QUI). Proprio in merito a questo la nostra redazione ha raccolto una battuta dell’Ad rosanero Rinaldo Sagramola che ha dichiarato: «È arrivata la conclusione che ci aspettavamo. Restiamo in attesa e fiduciosi dei criteri di promozione che verranno stabiliti, speriamo possano essere quelli che ci auspichiamo tutti. Il Consiglio di Lega, immagino, fisserà quei criteri per i gironi dove ci sono squadre che hanno disputato un numero di partire diverse, questo servirà per stabilire chi è primo e chi secondo. Dopo passeranno la palla al Consiglio Federale che è l’unico organismo deputato a stabilire e certificare i criteri». Dopo il Palermo comincerà a programma la Serie C? «Vedremo – taglia corto il dirigente rosanero – adesso rimaniamo così…».