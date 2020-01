Anche quest’anno si è chiusa la sessione invernale di calciomercato. Il Palermo, si è mosso per cercare di mettere in sicurezza il primo posto. Il ds Castagnini e l’ad Sagramola hanno portato in Sicilia un profilo di sicuro affidamento come Roberto Floriano, arrivato dal Bari, e si sono assicurati anche il giovane talento classe 2001 Andrea Silipo in prestito dalla Roma. Nei minuti finali poi, è arrivata la ciliegina sulla torta, Lorenzo Lucca, promettente punta centrale classe 2000 che ha illuminato in Primavera con il Brescia, è arrivato alla corte di Pergolizzi e darà una mano ai rosanero in vista del girone di ritorno. Saluta invece, il terzino classe 2001 Lorenzo Bechini, rientrato al Sassuolo.